Медведев вышел в полуфинал US Open, не проиграв ни одного сета на турнире

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал престижного турнира US Open, проходящего в эти дни в США.

В четвертьфинале он победил своего соотечественника Андрея Рублева, переиграв его в трех сетах. При этом у его соперника в первой партии было три сетбола.

В полуфинале Медведев встретится с австралийцем Домиником Тимом. Ранее он обыграл Алекса Де Минаура со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Отметим, что Медведев по пути к полуфиналу не проиграл ни одного сета.

US Open, мужской одиночный разряд. Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия) — Даниил Медведев (Россия) — 0:3 (6:7, 3:6, 6:7)