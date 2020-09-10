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Сегодня в Татарстане потеплеет до +21 градуса

05:26, 10.09.2020
Сегодня в Татарстане потеплеет до +21 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 10 сентября в Татарстане будет наблюдаться переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.

Согласно прогнозу синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами порывы будут достигать 15-20 м/с, днем — до 14 м/с.

Утром температура воздуха составит +6..+11. Максимальная температура днем будет в диапазоне +16..+21 градуса. В Казани температура воздуха днем составит +18..+20 градусов.

Общество Татарстан
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