Сегодня в Татарстане потеплеет до +21 градуса
Сегодня, 10 сентября в Татарстане будет наблюдаться переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.
Согласно прогнозу синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами порывы будут достигать 15-20 м/с, днем — до 14 м/с.
Утром температура воздуха составит +6..+11. Максимальная температура днем будет в диапазоне +16..+21 градуса. В Казани температура воздуха днем составит +18..+20 градусов.
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