Сын Лукашенко побывал на матче минского «Динамо» против «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» в гостях одолел минское «Динамо» (5:4) в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По ходу игры оператор встречи во время телеэфира показал на трибунах «Минск-Арены» сына действующего президента Белоруссии Николая Лукашенко.

Отметим, что хозяева трижды вели в счете, но в итоге уступили 4:5.

В нынешнем сезоне КХЛ минское «Динамо» сыграло 4 матча, в двух из которых одержала победу.