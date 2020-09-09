Садики и согласование проекта парка «Дуслык»: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 9 сентября

Фото: Сергей Дмитриев

Глава Алькеевского района Александр Никошин вместе с главой минстроя Фаритом Ханифовым открыли обновленный детский сад «Алсу» села Верхнее Альмурзино. Затем они отправились на заселение семей работников в ООО «Хузангаевское» в 20 новых домов в селе Сиктерме-Хузангаево.

Открытие дошкольного учреждения после ремонта состоялось и в Арском районе. Глава района Ильшат Нуриев принял участие в открытие детского сада №2 после капитального ремонта.



А в Высокогорском районе Татарстана новый детский сад открыл министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Как сообщил глава района Рустам Калимуллин, новый детский сад «Байгыш» является учреждением комбинированного вида. То есть детсад подходит для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Рафиса Бурганова встречали и в Кукморском районе. Судя по кадрам главы района Сергея Димитриева, министр образования посетил школу, где в честь гостя школьники устроили небольшую ярмарку.



Глава Дрожжановского района Марат Гафаров рассказал, что сегодня был согласован проект по обустройству парка «Дуслык» в микрорайоне «Дачный» по республиканской президентской программе «Развитие общественных программ» на 2021 год. Также Гафаров ответил на ряд вопросов жителей района о дорогах, аптеках и развеял слухи о переходе на дистанционное обучение школьников.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин провел встречу с работниками агрофирм «Кубня», «Золотая Нива», «Дубрава». По словам главы района, на встрече подвели итоги восьмимесячной деятельности в отрасли животноводства.



Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов поздравил жителей с Днем города. И опубликовал целый клип песни «Чудный город у Камского моря» под исполнением Валерия Марского.



В Чистополе глава района Дмитрий Иванов показал главе Госсовета Татарстана Фариду Мухметшину предприятие ООО НТЦ «Восток». Также Мухаметшин посетил торжественное открытие реабилитационного центра «Дар».