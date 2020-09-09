В Татарстане мужчину будут судить за приобретение 12 поддельных банкнот

В Татарстане будут судить 26-летнего мужчину, обвиняемого в хранении, перевозке и сбыте поддельных банкнот. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана.

Следствие считает, что подсудимый купил в Московской области 12 поддельных пятитысячных купюр, которые хранил при себе и планировал сбыть в Казани.

Мужчину задержали на посту ДПС «Малиновка» в Верхнеуслонском районе 24 июня при перевозке фальшивок на автомобиле. Купюры были обнаружены и изъяты.

В преступлении мужчина сознался, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд для рассмотрения по существу.



Ранее в Казани задержали сбытчиков поддельных пятитысячных купюр.

