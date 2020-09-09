В Казани отремонтировали проспект Победы

В Казани отремонтировали проспект Победы на участке от улицы Академика Завойского до улицы Академика Губкина. Общая протяженность отремонтированного участка составила 8,4 км в обоих направлениях.

Все работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проспект Победы вошел в проект «Улицы Победы», цель которого — отремонтировать объекты улично-дорожной сети, связанные с Великой Отечественной войной в год 75-летия Победы.

Во время ремонта рабочие уложили новый слой асфальта, отремонтировали тротуары, автобусные и трамвайные посадочные площадки, установили пандусы для маломобильных групп населения.

Для обеспечения безопасности движения установили 2 038 погонных метров оцинкованных перильных ограждений, заменили деформированные металлические барьерные ограждения на разворотных петлях. Также на участке оборудовали 11 новых Г-образных опор для дорожных знаков «пешеходный переход» с устройством искусственного освещения на них и 25 стоек дорожных знаков, установили 128 новых дорожных знаков. На всей проезжей части нанесена дорожная разметка термопластиком со светоотражающими элементами, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ранее в Казани продлили ограничение движения транспорта по некоторым улицам.

