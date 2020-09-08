В Татарстане осудили пенсионерку, смертельно ранившую сына из-за самогона

В Татарстане на семь лет осудили пенсионерку, которая смертельно ранила сына ножом. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Суд установил, что 64-летняя жительница Менделеевского района во время застолья с сыновьями поссорилась с одним из них, не пожелав делиться самогоном. В ходе ссоры пенсионерка схватила нож и ударила мужчину в бедро, повредив артерию.

Мужчина потерял много крови и скончался в больнице. Против женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Свою вину она частично признала. Также у женщины имеется непогашенная судимость: в мае 2016 года ее осудили на пять лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.