На продолжение реставрации Петропавловского собора в Казани направят 70 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации направит 70 млн рублей на продолжение реставрационных работ в Петропавловском соборе с колокольней в Казани. Он является объектом культурного наследия федерального значения.

Подача заявок на участие в тендере стартовала вчера и продлится до 29 сентября. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2021 года. Деньги на них поступят из федерального бюджета.

Подробнее о реставрации и восстановительных работах в соборе читайте в материале «Реального времени».