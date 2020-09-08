На продолжение реставрации Петропавловского собора в Казани направят 70 миллионов рублей
Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации направит 70 млн рублей на продолжение реставрационных работ в Петропавловском соборе с колокольней в Казани. Он является объектом культурного наследия федерального значения.
Подача заявок на участие в тендере стартовала вчера и продлится до 29 сентября. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2021 года. Деньги на них поступят из федерального бюджета.
Подробнее о реставрации и восстановительных работах в соборе читайте в материале «Реального времени».ОбществоИнфраструктура Татарстан
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