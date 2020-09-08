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Минниханов и Новак наградили ветерана Заинской ГРЭС Леонида Мачтакова

16:08, 08.09.2020
Минниханов и Новак наградили ветерана Заинской ГРЭС Леонида Мачтакова
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Александр Новак посетили в Заинске участника Великой Отечественной войны, ветерана татарстанской энергетики Леонида Мачтакова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов адресовал ветерану Заинской ГРЭС слова благодарности за большой вклад в развитие энергетической отрасли Татарстана и вручил медаль «100 лет образования ТАССР».

Александр Новак присоединился к словам благодарности и наградил Леонида Мачтакова медалью I степени Министерства энергетики РФ.

Также сегодня Минниханов и Новак приняли участие в открытии памятного знака в честь запуска строительства в Заинске нового энергоблока ГРЭС.

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