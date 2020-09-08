Путин: «Женщины в России всегда пользовались особым вниманием и почетом»

Президент России Владимир Путин считает, что включение женщин в активную общественную, научную и творческую жизнь — это «чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Действительно, это очень своевременное, правильное обращение к женской аудитории. У нас всегда в нашей стране женщина пользовалась особым вниманием и особым почетом», — отметил роль женщин в жизни России Путин.

Ранее активистки из Татарстана сняли ролик, чтобы напомнить каждой женщине, как она важна для мира. Авторы ролика убеждены, что в республике живут женщины, которые могут все.

