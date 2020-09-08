Новости общества

11:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане заработают несколько горячих линий по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

11:17, 08.09.2020
В Татарстане заработают несколько горячих линий по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Фото: realnoevremya.ru

С 7 сентября по 12 октября открылась всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ, рассказала замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Все желающие могут позвонить на номер 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.

Также в Татарстане будут работать телефоны горячих линий 238 52 11 и 238 96 84. В будние дни позвонить по этим номерам можно будет с 9.00 до 18.00. Специалисты ответят на вопросы по вакцинации: для кого она обязательна, где можно сделать прививку, какие есть противопоказания. В выходные можно будет позвонить по номеру 238 98 54.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем