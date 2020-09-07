В Нижнекамске открыли путепроводы через железнодорожные пути
В Нижнекамске построили путепроводы через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса.
Два новых путепровода возведены через железнодорожные пути на автодороге «Южная». Они расположены в километре друг от друга. Протяженность каждого составляет 108,5 метров при ширине дороги 10,2 метров и 9,5 метров. Также с каждой стороны есть тротуары по 0,75 метров.
Благодаря путепроводам автомобили могут проезжать беспрепятственно и безаварийно, а на ж/д переездах не возникают заторы, передает «Татар-Информ».
Ранее в Нижнекамске ввели в эксплуатацию газопровод.Общество Татарстан
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