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В Нижнекамске открыли путепроводы через железнодорожные пути

21:31, 07.09.2020
В Нижнекамске открыли путепроводы через железнодорожные пути
Фото: Марат Гайфуллин

В Нижнекамске построили путепроводы через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса.

Два новых путепровода возведены через железнодорожные пути на автодороге «Южная». Они расположены в километре друг от друга. Протяженность каждого составляет 108,5 метров при ширине дороги 10,2 метров и 9,5 метров. Также с каждой стороны есть тротуары по 0,75 метров.

Благодаря путепроводам автомобили могут проезжать беспрепятственно и безаварийно, а на ж/д переездах не возникают заторы, передает «Татар-Информ».

Ранее в Нижнекамске ввели в эксплуатацию газопровод.

Общество Татарстан
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