Чеканка мяча на «Нефтехимике» и девочки в розовом: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 7 сентября

В понедельник в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» поставили рекорд России по одновременной чеканке мяча. На поле вышли сразу 175 спортсменов. Видео поделился мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин показал открытие после капремонта Дома культуры в селе Старые Чечкабы. На заглавном фото глава района по обыкновению стоит в окружении детей. Девочки из местного коллектива в розовых платьях и декоративных тюбетейках.

Татарстанский бегун Ринас Ахмадеев выиграл накануне чемпионат России по полумарафону, прошедшему в Ярославле. Бегуна поспешил поздравить глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин.

В Кукморе идет капремонт центральной районной библиотеки и других объектов. Глава района Сергей Дмитриев показал снимки, сделанные во время инспекции. Судя по ним, библиотека скоро должна открыться, основные работы выполнены, хотя можно еще заметить некоторые недочеты.

Традиционное видео выложил сегодня утром глава Актанышского района Энгель Фаттахов. Он снял панорамный пейзаж, сделав наезд на восходящее солнце.