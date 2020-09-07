Samsung может выпустить первый прозрачный смартфон

Фото: прилагаемые чертежи

Samsung собирается выпустить первый прозрачный смартфон. В конце августа компания зарегистрировала патент, описывающий технологии для создания устройства.

Подробности технологии пока держатся в секрете. По слухам, смартфон получит полностью прозрачный дисплей на основе OLED. Система управления может быть расположена на тыльной стороне экрана.

В компании пока никак не комментировали слухи, передает ixbt.com

