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Samsung может выпустить первый прозрачный смартфон

17:26, 07.09.2020
Samsung может выпустить первый прозрачный смартфон
Фото: прилагаемые чертежи

Samsung собирается выпустить первый прозрачный смартфон. В конце августа компания зарегистрировала патент, описывающий технологии для создания устройства.

Подробности технологии пока держатся в секрете. По слухам, смартфон получит полностью прозрачный дисплей на основе OLED. Система управления может быть расположена на тыльной стороне экрана.

В компании пока никак не комментировали слухи, передает ixbt.com

ОбществоТехнологииIT Татарстан
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