Samsung может выпустить первый прозрачный смартфон
Samsung собирается выпустить первый прозрачный смартфон. В конце августа компания зарегистрировала патент, описывающий технологии для создания устройства.
Подробности технологии пока держатся в секрете. По слухам, смартфон получит полностью прозрачный дисплей на основе OLED. Система управления может быть расположена на тыльной стороне экрана.
В компании пока никак не комментировали слухи, передает ixbt.com
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