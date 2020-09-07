Рустам Минниханов ответит на вопросы татарстанцев в прямом эфире
Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет прямой эфир, приуроченный к 100-летию ТАССР. Эфир состоится 10 сентября в 13:00.
Вопросы принимаются до 21:00 9 сентября по телефону редакции телеканала «Татарстан 24" 8(843)224-24-24 или в социальных сетях: в официальной группе Татарстана во ВКонтакте (https://vk.com/nashtatarstan), через личные сообщения, либо в директ сообщества Республики Татарстан в Instagram.
Ранее Минниханов проводил прямую линию в мае.Общество Татарстан
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