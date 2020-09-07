Банк ЗЕНИТ подарил Альметьевску произведение искусства XVI века
Банк ЗЕНИТ подарил Альметьевску картину «Мадонна с младенцем» итальянского художника XVI века Франческо Убертини, известного как Баккьякка (0+). Об этом сообщил управляющий директор Банка ЗЕНИТ Рустем Исхаков в ходе осмотра выставочного пространства в новом общественном центре «Алмет». С экспозицией выставки ознакомился Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и члены правительства региона.
Советник Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Жуков рассказал об истории картины. Полотна Баккьякки входят в число золотого фонда мирового художественного наследия. В Россию картину привез поклонник нидерландской и итальянской живописи Павел Деларов. В начале Первой мировой войны коллекционеру пришлось распродать богатую коллекцию, и в 1914 году «Мадонна с младенцем» попала в Париж. Затем полотно несколько десятилетий демонстрировалось на выставках по всему миру. Банк ЗЕНИТ приобрел шедевр Возрождения в 2006 году.
Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов:
«Татнефть» реализует различные образовательные и социальные проекты, развивает экосистемы города и региона в целом. Приоритет Компании — это прежде всего забота о комфорте людей и сохранение традиционных ценностей. Эпоха Возрождения подарила миру невероятно талантливых мастеров и неповторимые шедевры, и мы рады поделиться одним из них с жителями Альметьевска. Выставка картины художника школы Рафаэля позволит городу стать центром европейской культуры на юго-востоке Татарстана».
На холсте представлена Мадонна с младенцем на руках — один из излюбленных сюжетов художников эпохи Возрождения. Для того чтобы посетители ощутили связь со временем и предметно рассмотрели все детали, банк дополнил выставку мультимедийной композицией с работами других мастеров эпохи Возрождения. Для посетителей выставка откроется после ввода в эксплуатацию здания центра и продлится до конца 2020 года. Как отметил Наиль Маганов, в дальнейшем полотно станет частью постоянной экспозиции новой художественной галереи.
Справка
ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
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