Мэрия Челнов прокомментировала инцидент с очередью в школу города

Мэр Челнов Наиль Магдеев прокомментировал столпотворение учащихся и их родителей из-за измерения температуры, произошедшее в школе №50: «Требования выполняться должны. Это новые ситуации, в которых мы не привыкли работать».



Он выразил обеспокоенность по поводу предстоящего понижения температуры воздуха: «Приближается понижение температуры, нужно сделать так, чтобы дети на улице не стояли. Достаточно аварийных и неаварийных выходов, все выходы нужно открывать. Когда будут отрицательные температуры, у детей нужно все замеры производить уже в школах. Без контроля проводить это дело нельзя», — приводят слова мэра Челнов Наиля Магдеева «Челнинские известия».

По словам заместителя руководителя исполкома Рамиля Халимова, все требования Роспотребнадзора соблюдены, а инцидент произошел лишь в одной школе. Других нарушений не выявлено.

Ранее власти Челнов объясняли, почему перед школами образуются очереди.

