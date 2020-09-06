У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество и начались задержания протестующих

В Минске автозаки приехали к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Силовики задержали не менее 10 участников акции протеста.

По данным корреспондента «РИА Новости», участники марша двинулись в прилегающий парк, когда на проспект Независимости выехало около десяти автозаков, микроавтобусы без номеров и автобусы с омоновцами. Из транспорта выскочили бойцы и начали преследовать толпу в парке. Не менее 10 человек задержали и отвели в автозаки. Около сотни бойцов внутренних войск вышли из резиденции.

Ранее в толпе демонстрантов распылили неизвестное вещество. Это произошло после того, как некоторые из протестующих вплотную подошли к кордону и начали делать надписи на щитах силовиков. От неизвестного газа у людей заслезились глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле, стало тяжело дышать. После этого толпа отошла от заграждений и направилась в противоположную сторону, передает информагентство.

Сегодня в городах Белоруссии проходят многотысячные акции протеста.