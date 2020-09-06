Главное о коронавирусе на 6 сентября: «дистанта» не будет, вакцина в декабре и смерть на лекции
«Дистанта» не будет
За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса, все случаи — контактные. Восемь человек госпитализированы, 17 лечатся дома.
Всего 6 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 669 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 512 человек, в том числе 23 за минувшие сутки. Умерли 62 человека.
- В Татарстане не планируют закрывать школы после 20 сентября. Массовых мероприятий между классами не будет, а вопрос проведения новогодней елки остается открытым.
- Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в Казани опроверг слухи перехода школьников на дистанционное обучение
- После самоизоляции в Татарстане охотники с нетерпением ждали сезона охоты. Разрешения на охоту разлетаются «как горячие пирожки».
- Роспотребнадзор РТ: коронавирус можно победить вакцинацией или направить усилия на прерывание путей распространения.
План по восстановлению экономики готов
За последние сутки в России выявлено 5 195 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 823 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 025 505 человек, а выздоровевших — до 840 949 человек.
Зафиксирован 61 смертельный случай. За весь период в России от коронавируса умерли 17 820 человек.
- Путин заявил, что дополнительные полномочия губернаторов в период эпидемии помогли не задушить экономику.
- Правительство России завершило работу над планом по восстановлению экономики.
- Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что чувствует себя нормально после вакцинации от коронавируса. Недомогания он не почувствовал.
- Министерство просвещения РФ не будет запрещать посещение занятий школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после поездки за границу.
- В 30 регионах России ситуация по коронавирусу остается напряженной. В первую очередь это северные области, где работают вахтовики, сообщил Михаил Мурашко.
- Жители Москвы начнут массово получать прививки от коронавируса в конце 2020 года — Собянин.
- Самолеты МЧС России с гуманитарной помощью прибыли в Республику Конго и ЦАР.
Умерла в прямом эфире
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 26 892 547 человек, 879 757 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 245 866). На второй строчке — Бразилия (4 123 000), на третьей — Индия (4 113 811). Россия на четвертом месте (1 025 505), на пятом — Перу (683 702).
- В мире зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвержден у 304 626 человек, что стало абсолютным рекордом за весь период пандемии.
- В Европе начали борьбу с вечеринками из-за роста заболеваемости среди молодежи.
- В Аргентине 46-летний политолог умерла во время лекции в Zoom. Паола де Симоне ранее сообщала на своей странице в Twitter о том, что уже около месяца у нее наблюдались симптомы коронавируса.
- Четыре украинских города подали в суд на украинское правительство из-за ужесточения карантина.
- Стоимость вакцины, которую разрабатывают французская фармкорпорация Sanofi и британская компания GSK, составит менее 10 евро за дозу.
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