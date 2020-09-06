Главное о коронавирусе на 6 сентября: «дистанта» не будет, вакцина в декабре и смерть на лекции

Фото: Ринат Назметдинов

«Дистанта» не будет

За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса, все случаи — контактные. Восемь человек госпитализированы, 17 лечатся дома.



Всего 6 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 669 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 512 человек, в том числе 23 за минувшие сутки. Умерли 62 человека.



В Татарстане не планируют закрывать школы после 20 сентября. Массовых мероприятий между классами не будет, а вопрос проведения новогодней елки остается открытым.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в Казани опроверг слухи перехода школьников на дистанционное обучение

После самоизоляции в Татарстане охотники с нетерпением ждали сезона охоты. Разрешения на охоту разлетаются «как горячие пирожки».

Фото: rosgvard.ru

Роспотребнадзор РТ: коронавирус можно победить вакцинацией или направить усилия на прерывание путей распространения.

План по восстановлению экономики готов

За последние сутки в России выявлено 5 195 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 823 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 025 505 человек, а выздоровевших — до 840 949 человек.



Зафиксирован 61 смертельный случай. За весь период в России от коронавируса умерли 17 820 человек.



Путин заявил, что дополнительные полномочия губернаторов в период эпидемии помогли не задушить экономику.

Фото kremlin.ru

Правительство России завершило работу над планом по восстановлению экономики.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что чувствует себя нормально после вакцинации от коронавируса. Недомогания он не почувствовал.

Министерство просвещения РФ не будет запрещать посещение занятий школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после поездки за границу.

В 30 регионах России ситуация по коронавирусу остается напряженной. В первую очередь это северные области, где работают вахтовики, сообщил Михаил Мурашко.



Жители Москвы начнут массово получать прививки от коронавируса в конце 2020 года — Собянин.

Самолеты МЧС России с гуманитарной помощью прибыли в Республику Конго и ЦАР.

Фото mchs.gov.ru

Умерла в прямом эфире

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 26 892 547 человек, 879 757 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 245 866). На второй строчке — Бразилия (4 123 000), на третьей — Индия (4 113 811). Россия на четвертом месте (1 025 505), на пятом — Перу (683 702).

В мире зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвержден у 304 626 человек, что стало абсолютным рекордом за весь период пандемии.

В Европе начали борьбу с вечеринками из-за роста заболеваемости среди молодежи.

В Аргентине 46-летний политолог умерла во время лекции в Zoom. Паола де Симоне ранее сообщала на своей странице в Twitter о том, что уже около месяца у нее наблюдались симптомы коронавируса.

Четыре украинских города подали в суд на украинское правительство из-за ужесточения карантина.

Стоимость вакцины, которую разрабатывают французская фармкорпорация Sanofi и британская компания GSK, составит менее 10 евро за дозу.

Ольга Плешкова