«Мы уходим победителями»: защитники Куштау в Башкирии покинули гору

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Активисты, защищающие гору Куштау, свернули палаточный лагерь. Об этом сообщает городской паблик Стерлитамака.

Судя по сообщению, защитники Куштау успели подружиться, пока обороняли гору.

«Честно говоря, настроение двоякое,с одной стороны мы победили, Куштау будет жить, но с другой мне очень тяжело терять замечательных людей которые обороняли гору, я всегда буду помнить вас. Вы лучшие люди!!! Мы уходим! И уходим победителями!» — пишет автор.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров присвоил шихану Куштау статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.

