Потребкооперативам Татарстана вручили 25 автомобилей

На сельскохозяйственной ярмарке в честь Дня садовода в агропромпарке «Казань» кооперативам вручили 25 специализированных автомобилей для заготовительной деятельности.

На празднике президент Татарстана отметил важность потребкооперации для людей, которые живут в сельской местности.

«Самое главное, что потребкооперация решает социальную задачу — обеспечивает сельское население всеми необходимыми товарами, ведет заготовительную деятельность», — сказал Рустам Минниханов, отметив, что продукция личных подворий должна быть доступна для населения республики, так как она самая качественная.



Ранее Минниханов отправился на ярмарку, чтобы поздравить татарстанцев с Днем садовода.

