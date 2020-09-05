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Потребкооперативам Татарстана вручили 25 автомобилей

12:36, 05.09.2020
Потребкооперативам Татарстана вручили 25 автомобилей
Фото: tatarstan.ru

На сельскохозяйственной ярмарке в честь Дня садовода в агропромпарке «Казань» кооперативам вручили 25 специализированных автомобилей для заготовительной деятельности.

На празднике президент Татарстана отметил важность потребкооперации для людей, которые живут в сельской местности.

«Самое главное, что потребкооперация решает социальную задачу — обеспечивает сельское население всеми необходимыми товарами, ведет заготовительную деятельность», — сказал Рустам Минниханов, отметив, что продукция личных подворий должна быть доступна для населения республики, так как она самая качественная.

Ранее Минниханов отправился на ярмарку, чтобы поздравить татарстанцев с Днем садовода.

Общество Татарстан
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