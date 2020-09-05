В Минздраве и Роспотребнадзоре Татарстана ответили на вопрос о появлении нового штамма COVID-19

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова на пресс-конференции спросили о том, есть ли вероятность появления нового штамма коронавируса:

«Скажу с позиции обывателя. Если я правильно понимаю, сейчас фиксируется несколько штаммов коронавируса. Но окончательного подтверждающего документа или официальной позиции ВОЗа не читал»

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, семейство коронавирусов насчитывает порядка 26 и более различных штаммов.

«Есть классический коронавирус, который у нас встречается каждый год, и мы его сейчас тоже будем видеть. Поэтому говорить о том, что появится что-то новое… Вполне возможно, но этим занимаются научные институты, раскладывают геномы, имеющихся вирусов, существующих, и в том числе и новых. С учетом того, как будет совершенствоваться диагностика, она как раз и покажет нам наличие новых штаммов. Сегодня классический коронавирус определяется, потом коронавирус SARS-CoV-2 с тяжелым синдромом, который был несколько лет назад в ряде стран Азии, и на сегодня вот этот штамм, который мы называем COVID-19. Поэтому работа продолжается, да, будут новые исследования, мы узнаем, когда появится позиция ВОЗ», — сказала она.

Жаворонков отметил, что за позицией ВОЗ последует целая цепочка управленческих решений, которая поможет бороться с вирусом: «Пока этой позиции нет, мы являемся только наблюдателями тех статей, которые появляются в интернете».