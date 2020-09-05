В центре Казани на припаркованном авто обнаружили гранату

В центре Казани на припаркованном автомобиле заметили гранату. Инцидент произошел накануне на улице Назарбаева.

Как сообщает KazanFirst со ссылкой на источники,на место выехали экстренные службы, чтобы определить есть ли опасность. Выяснилось, что снаряд предназначен для военно-стратегической игры страйкбол.

Как именно страйкбольная граната оказалась на капоте авто, пока неизвестно. Не исключено, что владельца автомобиля пытались припугнуть.

Ранее очевидцы сообщили об оцеплении возле ТЦ «Республика» в Казани.

