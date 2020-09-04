На белорусском ТВ обещали представить доказательства фальсификации отравления Навального

На белорусском телевидении покажут записи разговора Берлина и Варшавы о фальсификации отравления российского оппозиционера Алексея Навального, которые перехватила республика.

«Сегодня записи передадут на ТВ. Рекомендуем сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах», — сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул первого».

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера Алексея Навального — это фальсификация. В качестве доказательства он пообещал предоставить премьер-министру России Михаилу Мишустину аудиозапись перехваченного телефонного разговора Варшавы и Берлина.

