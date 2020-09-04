В ПФО проводят плановые учения нацгвардии — по дорогам будет ездить бронетехника

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

В начале сентября Приволжский округ войск национальной гвардии РФ проводит учения, в которых задействованы подразделения соединений, воинских частей и подразделений, дислоцирующихся на территории Приволжского федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.



В связи с учениями авто- и бронетехника Росгвардии будет ездить по дорогам общего пользования, а также по участкам пересеченной и труднопроходимой местности.

Напомним, в июле в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.