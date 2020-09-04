В Казани на Вишневского из-за столкновения семи машин образовалась пробка

Фото: Ольга Плешкова

В Казани на улице Вишневского в сторону моста «Миллениум» произошло ДТП с участием семи машин. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за этого сейчас наблюдается затор от улицы Амирхана Еники до улицы Шмидта.

Сотрудник ГИБДД сообщил, что пострадавших в ДТП нет. Почти все машины уже увез эвакуатор.