В Казани на Вишневского из-за столкновения семи машин образовалась пробка
В Казани на улице Вишневского в сторону моста «Миллениум» произошло ДТП с участием семи машин. Об этом передает корреспондент «Реального времени».
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за этого сейчас наблюдается затор от улицы Амирхана Еники до улицы Шмидта.
Сотрудник ГИБДД сообщил, что пострадавших в ДТП нет. Почти все машины уже увез эвакуатор.Происшествия Татарстан
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