Арбитражный суд признал «Таткабель» банкротом

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Арбитражный суд Татарстана признал ООО «Таткабель» банкротом и открыл конкурсное производство. Об этом говорится в материале системы «СПАРК-Интерфакс».

Конкурсным управляющим утвержден Игорь Ковалев. Судебное заседание по рассмотрению отчета «конкурсника» назначено на 23 декабря 2020 года.

Реестр требований кредиторов закрывается 12 ноября 2020 года

«Таткабель» входит в татарстанскую группу «Инвэнт» Эльбека Сафаева. Недавно он заявился в качестве кредитора в деле о банкротстве «Таткабеля» — Сафаев просит суд заменить первоначального кредитора, АО «Газпромбанк», в части 202 млн рублей, обеспеченных залогом имущества должника.

