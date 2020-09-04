Операторы надеются возместить затраты в 200 млн рублей на «Доступный интернет» за счет государства

Фото: realnoevremya.ru/ / Ринат Назметдинов

Операторы связи попросили государство компенсировать затраты на проект «Доступный интернет», по которому доступ к социально важным сайтам должен быть бесплатным. Они оценивают потери от таких уступок в 200 млн рублей за три месяца.

Для восстановления баланса операторы хотят получить налоговые послабления на закупки оборудования, пишет «Коммерсант».

Государство же предлагает размещать на бесплатных сайтах рекламу и баннеры для перехода на платные ресурсы.

В эксперименте «Доступный интернет», который проходит по поручению президента от 15 января и стартовал с 1 апреля, участвуют провайдеры домашнего интернета «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МТС, NetByNet («дочка» «МегаФона») «Вымпелком», а также в отдельных регионах виртуальный мобильный оператор «СберМобайл», работающий на сети Tele2.