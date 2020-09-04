В Казани автомобилист закрыл номер надписью «Законопослушный гражданин»

Накануне вечером в группе «ВКазани поймут» в соцсети «ВКонтакте» появилось фото машины, оставленной на платной парковке в Казани. Владелец закрыл номер надписью «Законопослушный гражданин».

Пост собрал десятки комментариев. Пользователи разделились на тех, кто поддерживает нарушителя и возмущающихся его цинизмом.

«Отдавать 50-100/час за кусок не охраняемого асфальта такое себе...», — гласит один из комментариев.

Напомним, власти Казани уже обсуждают возможное возвращение к платным парковкам по вечерам и субботам.