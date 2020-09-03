Шуфутинский: «Третье сентября» запретить нельзя

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал информацию СМИ о том, что в Санкт-Петербурге создали петицию о запрете песни «Третье сентября». По его словам, это очередная глупость.

«Если песня популярна, значит, нужно ее что, запретить? Песню запретить нельзя — это раз. Второе — ну давайте будем все запрещать, у нас даже нецензурная лексика звучит с экранов, как это можно?» — передает «РИА Новости» слова певца.



Ранее Шуфутинский объяснил популярность своего хита: «Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит».

