18 проектов из Татарстана получат 41,9 млн рублей по итогам конкурса президентских грантов

По итогам третьего специального конкурса по распределению президентских грантов определили 900 победивших организаций, которые в сумме получат 2 млрд рублей. От Татарстана гранты получили 18 проектов на сумму почти 42 млн рублей, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.



По указанию президента РФ Владимира Путина 16 июня этого года стартовал конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением коронавируса. НКО со всей страны представили 3,8 тысячи проектов. Из них одобрено 836 заявок от Приволжского федерального округа, что составило 21,6% от общего количества заявок. Победили 193 проекта — это 21,4% от общей сумы финансирования.

НКО Поволжья получат 309,7 млн рублей на развитие, что составляет 15,4% от общей суммы финансирования. Больше всего победителей в Самарской области — это 35 проектов и 68,2 млн рублей, в Башкирии — 29 проектов и 36,6 млн рублей, в Пермском крае — 19 проектов, 34,2 млн рублей.

В начале августа сообщалось, что более ста «антиковидных» проектов из Татарстана претендуют на президентские гранты.