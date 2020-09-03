Ак Барс Банк запустил онлайн-выдачу потребительских кредитов

Онлайн-выдача позволяет сократить количество посещений банка благодаря возможности подать заявку на потребительский кредит через мобильный банк Ак Барс Онлайн и отслеживать ее статус, независимо от того, подана она в офисе или в приложении.



Сообщение о результатах рассмотрения придет автоматически и позволит настроить окончательные параметры кредита: сумму, дату ежемесячного платежа, если необходимо — выбрать страховку и подписать документы на кредит прямо в приложении. Сумма кредита будет зачислена на счет клиента в течение короткого времени.



Дистанционная выдача потребительских кредитов в Ак Барс Банке стала не только продолжением стратегии поэтапной цифровизации банка для удобства пользователей, но и нацелена на сокращение бумажного документооборота, что положительно сказывается на окружающей среде, — отмечают в банке. — Развитие онлайн-сервисов — часть политики банка в сфере устойчивого развития.

ПАО «Ак Барс Банк»

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