«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ
«Ак Барс» обыграл в овертайме московский ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ.
Счет встречи был открыт усилиями Саморукова уже на 51-й секунде игры. Казанцы смогли отыграться во втором периоде, когда Да Коста точным броском отправил шайбу в ворота соперника.
В третьем периоде команды обменялись забитыми голами, и все решилось в овертайме, где Воронков принес победу «Ак Барсу».
ЦСКА — «Ак Барс» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
1:0 Саморуков (Слепышев, Локтионов, 00:51)
1:1 Да Коста (Викстранд, Азеведо, 25:29)
2:1 Слепышев (Локтионов, 42:58)
2:2 Азеведо (Доус, Да Коста, 53:05)
2:3 Воронков (овертайм)
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