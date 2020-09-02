«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ

«Ак Барс» обыграл в овертайме московский ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ.

Счет встречи был открыт усилиями Саморукова уже на 51-й секунде игры. Казанцы смогли отыграться во втором периоде, когда Да Коста точным броском отправил шайбу в ворота соперника.

В третьем периоде команды обменялись забитыми голами, и все решилось в овертайме, где Воронков принес победу «Ак Барсу».

ЦСКА — «Ак Барс» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

1:0 Саморуков (Слепышев, Локтионов, 00:51)

1:1 Да Коста (Викстранд, Азеведо, 25:29)

2:1 Слепышев (Локтионов, 42:58)

2:2 Азеведо (Доус, Да Коста, 53:05)

2:3 Воронков (овертайм)