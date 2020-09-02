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Медведев: Россия готовит нормативную базу для беспилотных перевозок

13:20, 02.09.2020
Медведев: Россия готовит нормативную базу для беспилотных перевозок
Фото: kremlin.ru

Власти России готовят нормативную базу, которая позволит регулировать движение беспилотных автомобилей. Ожидается, что беспилотники в ближайшие десятилетия возьмут на себя значительную часть перевозок, сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, сейчас готовятся нормативные акты и юридические решения, которые связаны с регулированием движения такого транспорта: «это особая сфера и здесь нельзя нанести ущерб безопасности дорожного движения».

Напомним, еще в феврале этого года стало известно о том, что Татарстан готовит закон о беспилотниках.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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