Прокуратура Германии не считает дело Навального «особым случаем»

Дело оппозиционера и блогера Алексея Навального не считают «особым случаем» в федеральной прокуратуре ФРГ и не анонсируют начало разбирательств по нему, сообщает «РИА Новости».



По сообщению ведомства, «федеральная прокуратура информирует общественность о своей деятельности в сфере уголовного преследования после взвешивания всех соответствующих аспектов». Они принимают во внимание запросы прессы и в то же время личные права пострадавших, оценивается и возможная угроза расследованию.

Ранее Министерство юстиции Германии подтверждало получение от России запроса о правовой помощи в связи с делом Навального.

