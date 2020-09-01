В Минздраве Татарстана рассказали, где чаще всего дети получают травмы

В Татарстане ежегодно травмируется каждый десятый ребенок. Чаще всего — дети в возрасте 8—12 лет, рассказал главный детский травматолог министерства здравоохранения РТ Петр Андреев.

В республике проживают 820 тыс. детей, в год различные травмы получают 80 тыс. ребят. «Самый высокий уровень травматизма наблюдается в крупных городах, где развита социальная инфраструктура», — рассказал Петр Андреев.

В большинстве случаев (50%) дети получают травмы дома или на улице, чуть реже — в школах (например, на уроках физкультуры во время упражнений со спортивным инвентарем). Одной из частых причин, по которой ребята получают травмы, — неорганизованный досуг. Приходя из школы или просто находясь дома, многие не знают, чем себя занять. Андреев заметил, что родителям следует больше разговаривать с детьми, напоминать им о правилах безопасности дома, на улице или детской площадке.

Также остро строит проблема дорожного травматизма. От общего числа полученных детьми ран и ушибов на такие травмы приходится 0,5%, но 80% случаев из них приводят в летальному исходу. Кроме того, летом многие ребята получают переломы во время прыжков на батуте, передает мэрия Казани.