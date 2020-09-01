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Футболисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус

16:44, 01.09.2020
Футболисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус
Фото: rfs.ru

Футболисты сборной России сдали первые тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов.

Все анализы на коронавирус показали у футболистов отрицательный результат.

«Все ребята приехали со свежими отрицательными тестами. Вчера было еще одно тестирование, результаты мы уже получили — они тоже отрицательные. Будет еще минимум два тестирования, организованных УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций, — прим. ред.). Тесты будет брать лаборатория, аккредитованная УЕФА, это будет завтра и перед вылетом в Венгрию 4 сентября», — сообщил Безуглов.

Сборной России предстоит сыграть два матча в рамках Кубка Наций. 3 сентября команда Станислава Черчесова примет в Москве сборную Сербии, а 6 сентября выйдет в гостях на поле против Венгрии.

Ранее из-за травм Александра Головина и Евгения Луценко в сборную были приглашены полузащитник Даниил Фомин из «Динамо» и нападающий Александр Соболев, представляющий «Спартак».

СпортФутбол
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