Футболисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус

Футболисты сборной России сдали первые тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов.

Все анализы на коронавирус показали у футболистов отрицательный результат.

«Все ребята приехали со свежими отрицательными тестами. Вчера было еще одно тестирование, результаты мы уже получили — они тоже отрицательные. Будет еще минимум два тестирования, организованных УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций, — прим. ред.). Тесты будет брать лаборатория, аккредитованная УЕФА, это будет завтра и перед вылетом в Венгрию 4 сентября», — сообщил Безуглов.

Сборной России предстоит сыграть два матча в рамках Кубка Наций. 3 сентября команда Станислава Черчесова примет в Москве сборную Сербии, а 6 сентября выйдет в гостях на поле против Венгрии.

Ранее из-за травм Александра Головина и Евгения Луценко в сборную были приглашены полузащитник Даниил Фомин из «Динамо» и нападающий Александр Соболев, представляющий «Спартак».