В Татарстане полицейские раскрыли кражу 20 тонн мяса — оперативное видео

Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские раскрыли мошенничество при продаже мяса на сумму более 7 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Руководитель одной из компаний в Рыбно-Слободском районе рассказал, что разместил в интернете объявление о продаже мяса. С ним связался мужчина, который представился работником крупнооптовой организации в Воронеже. Мужчины договорились о поставке 20 тонн мяса.

Для получения оплаты предприниматель связался с руководителем организации — «покупателем». Выяснилось, что предприятие не заказывало продукцию и не получало ее.

Полицейские установили подозреваемых, ими оказались трое жителей Воронежа 33, 36 и 42 лет. Их задержали, свою вину они полностью признали. Они рассказали, что похищенную продукцию они продали, а деньги поделили между собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Организатор схемы находится под арестом, его подельники — под подпиской о невыезде.



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