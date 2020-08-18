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В Татарстане полицейские изъяли 3 тысячи литров контрафактного вина

11:24, 18.08.2020
В Татарстане полицейские изъяли 3 тысячи литров контрафактного вина

В Набережных Челнах полицейские изъяли более трех тысяч литров алкоголя с признаками контрафакта. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Партия сбывалась на территории потребительского гаражного кооператива. 29-летний челнинец продал одному из индивидуальных предпринимателей города 144 литра вина за 5 тысяч рублей.

В автомобиле мужчины оперативники изъяли 2 916 литров вина, изготовленные под брендами известных производителей с признаками подделки.

Сейчас изъятый алкоголь направлен на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Татарстане полиция задержала автомобиль с партией алкоголя в 3 тысячи литров с признаками контрафакта.

Общество Татарстан
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