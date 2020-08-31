В Казани прошел фестиваль донорского движения — видео

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В Казани прошел первый в республике фестиваль донорского движения «Пульсация», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Несмотря на кризис в стране и коронавирус, в Татарстане нет нехватки донорской крови. С началом пандемии желающих сдать кровь даже стало больше.

Мероприятие переносили несколько раз из-за пандемии. Доноры пришли на фестиваль, чтобы рассказать казанцам о том, что сдавать кровь совсем не сложно.

В период режима самоизоляции «Реальное время» побывало в республиканском центре крови и выяснило, как казанцы откликнулись на призыв о помощи. Подробности — в материале интернет-газеты.