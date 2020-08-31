Суд разрешил возобновить расследование уголовного дела Фургала от 2004 года

Суд поддержал просьбу следствия отменить постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

В ведомстве напомнили, что после убийства предпринимателя Евгения Зори Фургала задержали в качестве подозреваемого. Но спустя время уголовное расследование прекратили, поскольку экс-губернатор Хабаровского края повлиял на некоторых высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

В ходе расследования потерпевшие по уголовному делу заявили гражданский иск о взыскании денежных средств с причастных к убийству Булатова и Зори, а также покушению на Смольского в качестве компенсации причиненного морального и материального вреда.



Так, суд наложил арест на $400 тыс. (более 29 млн рублей), принадлежащих родственнице бывшей супруги Сергея Фургала, на автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX570, принадлежащие Сергею Фургалу, а также на денежные средства в размере около 3 млн рублей и $3,7 тыс., ранее обнаруженные при обыске у обвиняемого.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Он обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей. Свою вину он не признает. В Хабаровском крае жители выходят на несанкционированные митинги в поддержку Фургала.

