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Минниханов вручил государственные премии Татарстана им. Габдуллы Тукая

14:11, 30.08.2020
Минниханов вручил государственные премии Татарстана им. Габдуллы Тукая
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные премии РТ им. Габдуллы Тукая. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В этом году лауреатами стали:

  • Идрис Газиев за сольные программы из произведений татарских композиторов и народных песен, музыкально-просветительскую деятельность;
  • Лирон Хамидуллин за книги «Дэрдменд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь»), «Зарницы на горизонте»;
  • Денис Осокин за сборник произведений «Огородные пугала с ноября по март»;
  • Ренат Салаватов, Юрий Александров, Виктор Герасименко, Гулнора Гатина за постановку оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике».

«Лауреаты премии — истинные патриоты Татарстана», — поздравил победителей и поблагодарил за внимательное отношение к своему делу и высокие достижения во благо республики Минниханов.

Напомним, что вчера в казанском Кремле Минниханов и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров вручили государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан 42 выдающимся жителям республики.

    Общество Татарстан
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