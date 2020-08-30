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Бердымухамедов поздравил Татарстан с Днем республики

09:43, 30.08.2020
Бердымухамедов поздравил Татарстан с Днем республики
Фото: president.tatar.ru

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил татарстанцам поздравление с Днем республики. Телеграмма была послана на имя президента РТ Рустама Минниханова.

«Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Республики Татарстан и 100-летнего юбилея образования ТАССР», — цитирует послание пресс-служба президента республики.

В поздравлении указано на братские связи народов Татарстана и Туркменистана. Бердымухамедов выразил уверенность, что доверительные отношения между странами будут развиваться.

«Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Татарстана — мира, прогресса и процветания», — таким пожеланием заканчивается телеграмма.

ОбществоВласть Татарстан
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