Бердымухамедов поздравил Татарстан с Днем республики

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил татарстанцам поздравление с Днем республики. Телеграмма была послана на имя президента РТ Рустама Минниханова.

«Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Республики Татарстан и 100-летнего юбилея образования ТАССР», — цитирует послание пресс-служба президента республики.

В поздравлении указано на братские связи народов Татарстана и Туркменистана. Бердымухамедов выразил уверенность, что доверительные отношения между странами будут развиваться.

«Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Татарстана — мира, прогресса и процветания», — таким пожеланием заканчивается телеграмма.