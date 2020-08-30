Австралийские ученые научили ИИ бороться с женоненавистническими твитами

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Группа исследователей Квинслендского технологического университета (QUT, Австралия) научила нейросеть находить в Twitter сообщения, направленные против женщин. Искусственный интеллект стал успешно определять мизогинный контент.

Как рассказали ученые, вначале они научили алгоритм простейшему словарному пониманию языка. На тот момент группа исследователей аккуратно отслеживала контекст найденных твитов, сообщается на сайте университета.

«Возьмем, к примеру, фразу «вернись на кухню». Не замечая контекст неравенства машина может прочитать ее буквально и не заметить женоненавистническое значение», — пояснила профессор Ричи Наяк.

Постепенно ученые обучали нейросеть распознавать подобные сообщения и отделять от них ироничные или саркастические.

По словам исследователей, алгоритм с точностью до 75% определяет оскорбляющие публикации.

Компьютер обрат ботал около 1 млн твитов. Из них были отсеяны 5 тысяч, которые в свою очередь распределили на группы.