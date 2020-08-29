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Минниханов включил в комиссию по сохранению татарского языка муфтия Татарстана

13:31, 29.08.2020 1
Минниханов включил в комиссию по сохранению татарского языка муфтия Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне Дня республики подписал указ, которым ввел в состав комиссии по сохранению татарского языка двух новых членов.

Теперь в нее также входит муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин. Вторым членом стала исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры Нурия Хашимова.

Напомним, сама комиссия была образована в июне этого года. Она образована как консультативный орган при главе республики. Новый орган займется проблемными вопросами по сохранению татарского языка, направлениями его развития и распределением грантов на поддержку соответствующих проектов.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:35
    Феофана забыли, а также кряшенов.
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