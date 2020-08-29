Минниханов включил в комиссию по сохранению татарского языка муфтия Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне Дня республики подписал указ, которым ввел в состав комиссии по сохранению татарского языка двух новых членов.

Теперь в нее также входит муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин. Вторым членом стала исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры Нурия Хашимова.

Напомним, сама комиссия была образована в июне этого года. Она образована как консультативный орган при главе республики. Новый орган займется проблемными вопросами по сохранению татарского языка, направлениями его развития и распределением грантов на поддержку соответствующих проектов.

