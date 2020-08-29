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Минздрав предложил выдавать электронное свидетельство о рождении

00:23, 29.08.2020
Минздрав предложил выдавать электронное свидетельство о рождении
Фото: Максим Платонов

Минздрав России предложил выдавать электронное свидетельство о рождении ребенка. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно описанию, проект акта разработан для установления возможности выдачи медицинских свидетельств в форме электронных документов для предоставления госуслуг по регистрации актов гражданского состояния дистанционно.

Как передает RT, электронное свидетельство о рождении будет выдаваться при согласии матери.

Ранее в МФЦ Татарстана расширили перечень оказываемых услуг.

Общество Татарстан
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