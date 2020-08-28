В Татарстане проходит Чемпионат России по пара-стендовой стрельбе — видео

Фото: кадр телеканала ТНВ

В Верхнеуслонском районе Татарстана проходит чемпионат России по пара-стендовой стрельбе. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

Соревнования продлятся до 30 августа. В них принимают участие 20 спортсменов из шести субъектов России. Республику Татарстан представляет один из самых титулованных пара-стрелков страны Александр Сахарнов.

Сообщается, что по итогам соревнования будет сформирована сборная России по пара-стендовой стрельбе.