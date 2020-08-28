Минниханов предложил Путину продлить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых:

«Как руководитель рабочей группы Госсовета по строительству, ЖКХ и городской среде выражаю мнение регионов и прошу, Владимир Владимирович, о необходимости продления данных мер».

По словам Минниханова, программа жилищного строительства идет в штатном режиме:

«Мы планируем ввести 3 миллиона квадратных метров жилья. Хочу поблагодарить за принятые решения по поддержке отрасли. Это льготные кредиты (6,5 процента), в Татарстане уже 3600 кредитов получено, и сельская ипотека, в рамках которой выдано около 760 кредитов».