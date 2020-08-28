В Татарстане «набор первоклассника» обойдется примерно в 16 тыс. рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане родителям на сборы первоклассника в школу придется потратить примерно 16 тыс. рублей. Такие данные приводит Росстат.

Согласно статистике, набор для мальчика в среднем по России обойдется в 18,8 тыс. рублей. На девочку родителям придется потратить больше — 23,2 тыс. рублей.

В Росстате отметили рост цен на одежду и канцелярию. В среднем за последний год ценник вырос на 2%. Так, например, школьная форма обойдется от 14 до 32 тыс. рублей. Стоимость рюкзака и канцелярских принадлежностей составит примерно 4,5 тыс. рублей.

Эксперты также подсчитали стоимость праздничного букета (541,25 рубля за пять цветов), гаджетов (3 076,10 рубля — мобильный телефон, 9 417,17 рубля — смартфон, 12 192,24 — планшет). Дополнительные занятия обойдутся в среднем в 218,71 рубля за 45 минут.

Ранее российские аналитики IT-компании «Платформа ОФД» сообщили, что средний набор первоклассника (преимущественно канцтовары) вырос на 55%.

