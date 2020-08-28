Началась встреча Путина и Минниханова: «Обстановка в целом стабильная»

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Стартовала видеовстреча президента России Владимира Путина и президента Татарстана Рустама Минниханова, ее показывает телеканал «Россия-24».

«Обстановка в целом стабильная. Татарстан перешел на третий этап. После пятимесячного перерыва 17 августа открыты кинотеатры, концертные залы, театры. При ограничениях допускаются мероприятия. Врачи достойно справились с эпидемической угрозой, наработаны компетенции и опыт», — доложил Минниханов.

Он напомнил, что высокую оценку получили врачи, которые отправлялись на борьбу с пандемией в Казахстан. В республике на 20 августа медработникам произвели выплаты на сумму в 2 млрд рублей.

Также Минниханов поблагодарил Путина за поддержку проекта нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы

«Сейчас больница работает в штатном режиме, 85 пациентов проходят лечение. Это позволило нам вернуться к оказанию плановой помощи в многопрофильных республиканских клиниках, которые ранее были задействованы под ковидные госпитали».

